Sai quanti pesticidi mangi ogni giorno con frutta e verdura? Questo originale calcolatore te la svelerà

Mercoledì 27 Settembre 2023, 13:03

Un nuovo strumento innovativo, noto come “calcolatore dell’impronta dei pesticidi,” è stato sviluppato in collaborazione da alcune aziende di prodotti biologici in Francia. Questo strumento unico consente di stimare l’area di terreno sottoposta a trattamenti con pesticidi chimici a causa del consumo di alimenti non biologici e l’area protetta grazie all’acquisto di prodotti biologici. L’obiettivo principale è sensibilizzare le persone sull’impatto ambientale dell’uso di pesticidi in agricoltura e promuovere scelte alimentari più sostenibili. Per utilizzare il calcolatore, è necessario inserire alcune informazioni chiave, come il tipo di alimento, la quantità di alimenti biologici acquistati e la quantità di alimenti non biologici acquistati. Una volta inseriti questi dati, il calcolatore fornisce due valori principali: ● l’area trattata con pesticidi (in metri quadrati) ● l’area protetta grazie agli acquisti biologici (anche questa espressa in metri quadrati). Maggiore è l’area trattata, maggiore è l’impatto negativo sull’ambiente, mentre maggiore è l’area protetta, maggiore è il contributo alla conservazione dell’ambiente e della biodiversità. Lo strumento è disponibile per 30 degli alimenti più consumati in Francia, escludendo carne, latte e uova. Pesticidi, è il frutto più contaminato e pericoloso per la salute: lo mangi proprio tra Settembre e Ottobre Un’indagine effettuata dall’organizzazione Environmental Working Group ha messo in luce i prodotti identificati come la “Dirty Dozen” (letteralmente la “dozzina sporca”), una specie di elenco nero degli alimenti vegetali più contaminati da pesticidi e quindi potenzialmente pericolosi. Questa lista è stata compilata utilizzando dati provenienti dal Dipartimento dell’Agricoltura e dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti, che ha confermato la triste classifica di una frutta molto amata e ampiamente consumata: clicca qui per scoprire di cosa si tratta. Photo: Shutterstock Music: Korben

