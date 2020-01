Iraq, attacco a Erbil: militari italiani sono al sicuro in un bunker: tutti illesi

Il personale del contingente militare italiano ad Erbil in Iraq si è radunato in un'area di sicurezza, secondo quanto appreso dall'agenzia Ansa, dopo l'attacco di questa sera. I militari italiani si sarebbero rifugiati in appositi bunker e risultano tutti illesi.

Non è ancora chiara la dinamica: alcune fonti parlano di una forte esplosione avvertita in città, altri di due colpi nella zona dell'aeroporto, a ridosso del quale è insediato il contingente italiano che fa parte della coalizione anti Daesh a guida Usa.



