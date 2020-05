Virus diretta, Cina: 17 nuovi casi, 5 a Wuhan. Usa, altri 776 morti in 24 ore

Coronavirus, torna a salire il numero dei casi di contagio in Cina, comprese le zone che fanno capo al capoluogo Wuhan. La Cina, infatti, ha riportato 17 nuovi casi di Covid19, toccando i massimi delle ultime due settimane, di cui 7 importati relativi nella Mongolia interna e 10 domestici, suddivisi tra le province di Hubei (5), Jilin (3), Liaoning (1) e Heilongjiang (1). I casi dell'Hubei fanno capo al capoluogo Wuhan, il focolaio della pandemia: sono asintomatici, ha detto la Commissione sanitaria provinciale, che si aggiungono all'infezione registrata sabato nel distretto di Dongxihu, la prima dal 4 aprile, dove il livello sanitario d'allerta è stato rialzato a basso a medio.

Usa, altri 776 in 24 ore: è l'ncremento più basso da marzo. Gli Usa hanno registrato altri 776 morti per coronavirus in 24 ore, l'incremento più basso da marzo. Il totale dei decessi nel Paese sfiora ora gli 80mila, mentre i contagi registrati sono a circa oltre 1,33 milioni. Giallo su un autoisolamento di Pence, smentito dalla Casa Bianca. Nel frattempo la disoccupazione negli Usa va verso il 25%, secondo Mnuchin.

Fase 2 Regioni, sarà via libera (quasi) per tutti: a rischio Lombardia e Piemonte

Covid, partono i test sierologici: dati custoditi per 5 anni





Ultimo aggiornamento: 07:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA