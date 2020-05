Trump, membro dello staff positivo al virus: allarme per il presidente

Un membro della Marina degli Stati Uniti che fa parte dello staff personale del presidente Donald Trump è risultato positivo al coronavirus: lo riporta la CNN, sollevando preoccupazioni sulla possibile esposizione del presidente al virus. Trump «era sconvolto quando è stato informato che l'uomo era risultato positivo», ha detto una fonte alla CNN, e successivamente è stato nuovamente testato dal medico della Casa Bianca. I “valet” sono membri di una elite militare dedicata proprio all'assistenza del presidente soprattutto nei suoi appartamenti, dunque a stretto contatto con tutti i membri della first family. Trump è stato nuovamente sottoposto al test ed è risultato negativo. Negativo anche il vicepresidente Mike Pence, informa la Casa Bianca.

One of President Trump's personal valets has tested positive for coronavirus, CNN has learned https://t.co/KCfYIOnt0r pic.twitter.com/10EBXThh1P

