Coronavirus, Niccolò lascia finalmente la Cina. Lo studente 17enne di Grado, bloccato a Wuhan per due volte a causa della febbre, ha superato al terzo tentativo i controlli medici ed è in attesa dell'imbarco al gate assegnato al volo speciale all'aeroporto di Wuhan. Il ragazzo salirà sull'aereo dell'Aeronautica militare italiana che lo porterà a Pratica di Mare, poi il ricovero in quarantena allo Spallanzani di Roma.

Ultimo aggiornamento: 18:22

