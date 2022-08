Galles, detenuto fa sesso con l'infermiera e l'ufficiale di custodia del carcere: le due donne finiscono sotto processo

Coetanee, giovanissime, una infermiera e l'altra ufficiale di custodia nel carcere di categoria B di Parc di Bridgend, in Galles. Si chiamano Elyse Hibbs e Ruth Shmylo e sono accusate di cattiva condotta per aver avuto una relazione con un detenuto. Lo stesso uomo per entrambe. Il caso è piombato rapidamente sulle pagine dei tabloid britannici. E la storia è divenuta virale.

La relazione in carcere

Secondo la legge l'uomo non avrebbe commesso alcun reato. Al contrario, le due dipendenti, sono finite sotto accusa per cattiva condotta. Il detenuto avrebbe avuto prima una relazione di cinque mesi con Ruth Shmylo tra dicembre 2021 e aprile 2022. L'altra donna invece è stata coinvolta sempre con lo stesso uomo tra maggio e luglio di quest'anno.

Le due (ormai) ex dipendenti sono comparse davanti a una corte a Cardiff all'inizio di questa settimana, e sono state rinviate a giudizio a settembre davanti alla Cardiff Crown Court. I pubblici ministeri affermano che le donne «hanno abusato della loro posizione, impegnandosi in una relazione inappropriata con un prigioniero». Nessuno dei legali delle due donne ha fatto ricorso.

