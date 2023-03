Si può vivere tre anni in crociera? La risposta è sì (ma al costo di 90.000 dollari). Ecco come fare

Si può vivere (e lavorare) per tre anni in una nave da crociera? Sì, si può fare per 30mila dollari l'anno. C'è una compagnia che offre una crociera che copre «130.000 miglia attraverso tutti i sette continenti e 135 Paesi», si legge sul suo sito web. L'annuncio effettivamente è allettante: «Life at Sea Cruises è la prima crociera mondiale specificamente concepita per gli ospiti che desiderano navigare, vivere, lavorare ed esplorare dalla loro casa in mare».

I passeggeri possono scegliere di partire da Istanbul il 1° novembre, da Barcellona il 5 novembre o da Miami il 16 novembre. Ma cosa si fa a bordo di una nave per tre anni?

«Ci si imbarca con sistema Pod, ci sono visite mediche gratuite, WIFI gratuito e la possibilità di invitare gratuitamente amici e familiari, abbiamo pensato a tutto ciò di cui avete bisogno ogni giorno per vivere la vostra vita al massimo», recita ancora la promozione.

I passeggeri interessati devono iscriversi per tutti e tre gli anni. I pacchetti comprendono cabine di 4 metri di larghezza che costano 30.000 dollari a persona per ogni anno, o 180.000 dollari per tutti e tre gli anni per due persone. Oppure si possono scegliere le suite con balcone, che raddoppiano le dimensioni e arrivano a 109.000 dollari all'anno. C'è anche l'opzione di una cabina esterna, che nella versione più economica costa 37.000 dollari a persona. Per assicurarsi la cabina si paga un deposito di 5.000 dollari. Entro maggio è richiesto un acconto minimo di 45.000 dollari. Il prezzo include tutti i pasti, le pulizie e le bevande alcoliche a cena.

C'è anche un business center completo di sale riunioni, 14 uffici, una biblioteca d'affari e una lounge per tutte le esigenze di smart working, o lavoro da casa o, in questo caso, dal mare.

Smart working per tre anni: si lavora in crociera

Composta da 400 cabine, la crociera può ospitare fino a 1.074 passeggeri. Tutti i pasti sono inclusi nel prezzo.

La nave dispone inoltre di un solarium e di una piscina, di un centro benessere, di un auditorium e di molteplici punti di ristoro, oltre che di una palestra e di un salone. Gli istruttori di bordo saranno a disposizione per insegnare danza e musica. Tra i momenti top: il Natale in Brasile e l'anno nuovo in Argentina.