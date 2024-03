Smart working, dal 1° aprile si cambia: obbligo accordi personali e rischio multa se non si comunica in tempo

Smart working. Si cambia. Dal 1° aprile ritornano le regole ordinarie per poter prestare servizio in modalità lavoro agile. Scadono infatti il 31 di marzo le procedure semplificate per il regime di smart per i lavoratori fragili e coloro che hanno figli sotto i 14 anni di età.

Pensioni anticipate e di vecchiaia, come ottenere l'assegno: le nuove regole (e gli importi)

Smart working, novità da aprile

Nell'ultimo Milleproroghe sono infatti stati cassati tutti gli emendamenti per prorogare o rendere strutturale il lavoro agile per alcune categorie, sia del pubblico sia del privato. Cosa cambia?

In sostanza si torna in tutto e per tutto agli accordi individuali. E in più bisogna prestare attenzione al rischio multe (da 100 a 500 euro).