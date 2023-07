Crociera da incubo, passeggeri increduli assistono a una caccia alle balene: «Angosciante»

«Ci scusiamo con i nostri clienti per aver assistito a una caccia alle balene durante il loro viaggio». Una crociera da incubo per i passeggeri della Ambassador. Perché quando la nave è arrivata a Tórshavn, nelle Isole Faroe, domenica 9 luglio, c'era un feroce attacco a 78 balene nel porto. La compagnia di navigazione Acruise ha presentato le proprie rimostranze.

"Siamo rimasti incredibilmente delusi da questa caccia", ha dichiarato a Newsweek un portavoce della Ambassador Cruise Line. "In particolare in un momento in cui la nostra nave era in porto e abbiamo offerto le nostre sincere scuse a tutti coloro che a bordo possono aver assistito a questo penoso evento".

I passeggeri sono arrivati mentre era in corso la grindadráp di Tórshavn. Grindadráp è un termine faroese che si traduce con "grind" che significa balena e "dráp" che significa macello.

Sadly we have to report that there has been another sickening massacre of pilot whales in the Faroe Islands.



80-100 of these gentle dolphins were butchered today in the 6th Faroe grindadráp (hunt) of 2023. This takes the total cetaceans slaughtered in the archipelago this year… pic.twitter.com/iaO8pDHSEW

— Blue Planet Society (@Seasaver) July 9, 2023