Covid, il Belgio riapre: dieci persone possono vedersi all'aperto. Via libera anche i viaggi

Dal 26 aprile in Belgio sarà nuovamente possibile per 10 persone vedersi all'aperto, e non più in 4 come avviene attualmente. La decisione di ridurre il numero di persone che possono incontrarsi fuori era stata presa il 24 marzo, visto che c'era stato un preoccupante aumento dei casi di coronavirus (si era arrivati a oltre 6mila casi al giorno). Al momento la situazione è migliorata (3mila contagiati giornalieri) e per questo, oggi, il Comitato di concertazione, composto dai rappresentanti del governo federale dei governi comunitari e regionali, ha deciso di riaprire.

Ripartono anche i viaggi

Secondo l'agenzia Belga Codeco dovrebbe esserci un nuovo meeting Codeco tra due settimane per discutere di nuovi allentamenti, soprattutto per l'estate. Per quanto riguarda il divieto di viaggi non essenziali, terminerà ufficialmente questa domenica. Da lunedì prossimo, quindi, i belgi potranno nuovamente viaggiare in Europa, ma a determinate condizioni: come tamponi e quarantena.

