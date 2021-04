La festa potrebbe essere già finita. L'avvio del percorso di uscita della Gran Bretagna dal terzo lockdown nazionale anti Covid dopo oltre tre mesi resta confermato, sullo sfondo del calo dei contagi recente, ma comporterà inevitabilmente una certa ripresa di casi e decessi. Lo ha detto Boris Johnson, insistendo sull'appello ai connazionali alla cautela.

"The reduction in numbers... has not been achieved by the vaccination programme... the bulk of the work in reducing the disease has been done by the lockdown"

PM Boris Johnson says there will be more deaths as rules ease, as he urges public to be cautioushttps://t.co/6z0BJzc6y3 pic.twitter.com/iy8Bo0xbWz

