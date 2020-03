Coronavirus, lo studio di Science: «Per ogni malato accertato altri 10 asintomatici»

Per ogni caso confermato di covid-19 ci possono essere molto plausibilmente altri 5-10 casi che girano non individuati. Questi sono in genere con sintomi più leggeri e sono di per sé meno contagiosi (la metà, il 50%, dei casi confermati), ma sono nel complesso responsabili addirittura di quasi l'80% di tutti i nuovi casi di infezione. E' quanto emerso da un rapporto appena pubblicato sulla rivista Science, condotto da scienziati dell'Imperial College di Londra e coordinato da epidemiologi della Columbia University a New York.

Lo studio si basa su dati cinesi relativi ai mesi di dicembre e gennaio, quando ancora in Cina non erano state implementate misure di controllo ad esempio sugli spostamenti e con i tamponi a tappeto. Gli scienziati stimano che in quel periodo in Cina circa sei casi su 7 di covid-19 non venivano riconosciuti. «Significa che se in America ci sono 3500 casi di covid-19 confermati - spiega il coordinatore del lavoro Jeffrey Shaman - in realtà ce ne potrebbero essere 35 mila in tutto». E lo stesso vale per tutti i paesi occidentali che hanno iniziato in ritardo a fare i tamponi e che comunque non ne hanno fatti a sufficienza. La situazione non è da sottovalutare, anche perché «anche se si prende la malattia da una persona con sintomi lievi, questo non significa che la si prende in maniera leggera - conclude Shaman -. Potresti ugualmente finire in terapia intensiva», per questo è importante il più possibile implementare i test e rendere disponibili test diagnostici più economici.



