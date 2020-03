Coronavirus, il grafico interattivo sul contagio fuori dalla Cina diventa virale: Italia al secondo posto

Dalla Corea del Sud all'Italia: un video interattivo pubblicato su Twitter da Goh Kok Han mostra la progressione del contagio da coronavirus in tutti i Paesi del mondo esclusa la Cina nell'ultimo mese.

Dal 30 gennaio in poi si alternano le bandiere di Giappone, Italia, Iran e tutti gli altri stati toccati dall'epidemia di Covid-19. Singapore, Taiwan, la Malesia, l'Australia, ma anche Francia e Germania, dove i casi di contagio stanno pericolosamente aumentando. Alla fine troviamo la Corea del Sud al primo posto, seguita dall'Italia e dall'Iran.

32seconds to visualize the COVID19 outside the Mainland China, check it out my LIVE Interactive Dashboard https://t.co/tThaNRT247 #武汉肺炎 #COVID2019 #coronaviruswuhan #COVID19italia #2019nCoV #visualization #nCoV2019 #COVID #DataScience #datavisualization pic.twitter.com/qfOCiX5bI6

— Goh Kok Han 🇲🇾 (@gohkokhan) March 9, 2020