Coronavirus, Amazon limita gli ordini: «Solo beni di prima necessità»

Su Amazon si potranno ordinare solo beni di più stretta necessità. L'azienda decide di concentrare acquisti e consegne «sui prodotti che hanno la massima priorità e, a partire da oggi, si smetterà temporaneamente di accettare ordini su alcuni prodotti non di prima necessità». L'azienda precisa che «tutti gli ordini già confermati saranno regolarmente consegnati».

Coronavirus, Amazon assumerà camerieri licenziati. Bezos: «Servono 100mila persone»

I dipendenti. «Così come i clienti utilizzano l'e-commerce come strumento utile ai loro sforzi di distanziamento sociale, anche noi abbiamo adottato misure specifiche di distanziamento all'interno dei nostri centri di distribuzione affinché i nostri dipendenti possano lavorare in sicurezza. - spiega Amazon in una nota - La combinazione di questi due elementi ci richiede di concentrare la nostra capacità disponibile sui prodotti che hanno la massima priorità e, a partire da oggi, smetteremo temporaneamente di accettare ordini su alcuni prodotti non di prima necessità sia su Amazon.it che su Amazon.fr».

Coronavirus, mobilitazione lavoratori Amazon: azienda replica

Questa decisione, si spiega in una nota, consente ai «nostri dipendenti dei centri di distribuzione di focalizzarsi sulla ricezione e spedizione dei prodotti di cui i clienti hanno più bisogno in questo momento. I clienti possono ancora ordinare molti di questi prodotti dai partner di vendita che effettuano direttamente le spedizioni. Comprendiamo che questo è un cambiamento per i nostri partner di vendita che utilizzano la Logistica di Amazon e apprezziamo la loro comprensione in questo momento in cui diamo priorità ai prodotti di cui i clienti hanno più bisogno».

Coronavirus, mobilitazione lavoratori Amazon: azienda replica

Le offerte. Le misure «saranno adottate sia per le offerte Amazon Retail sia per quelle dei nostri partner di vendita che utilizzano la Logistica di Amazon. Ovviamente, non avviene nessun cambiamento sui prodotti spediti direttamente dai partner di vendita. I prodotti nei nostri centri logistici italiani e francesi che sono interessati da questa modifica non saranno soggetti alle tariffe di stoccaggio. Non possiamo ipotizzare se altri Paesi saranno interessati»

© RIPRODUZIONE RISERVATA