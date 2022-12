Corea del Nord, Kim obbliga a chiamare i figli "bomba", "pistola", "satellite" e altre parole bellico-patriottiche

In Corea del Nord la dittatura si esprime e si impone anche sui nomi dati ai bambini. Il regime di Kim Jong-un infatti obbliga i genitori a dare ai propri figli solo nomi patriottici che richiamino al concetto di militarismo come Chong (pistola) e Pok (bomba) invece dei tradizionali nomi coreani che richiamavano ai valori di gentilezza e famiglia. Anche chi ha un nome tradizionale terminante con vocale dovrà cambiarlo e adeguarlo ai nuovi standard.

Multe per chi non dà nomi patriottici

In precedenza, la Corea del Nord aveva permesso alle persone di usare nomi che terminavano con vocali più morbide come A Ri (persona amata) e Su Mi (bellezza), più simili a quelli dati in Corea del Sud . Ma ora il governo ha chiesto di eliminare questi nomi e minaccia multe per chi non si adeguerà. I nomi "rivoluzionari" e "patriottici" includono Chong Il (pistola), Chung Sim (lealtà), Pok Il (bomba) e Ui Song (satellite).

«I residenti si lamentano che le autorità stanno costringendo le persone a cambiare i loro nomi secondo gli standard richiesti dallo stato» ha detto un residente che ha chiesto di rimanere anonimo «Alle riunioni dei residenti dell'unità di sorveglianza del vicinato sono stati costantemente emessi avvisi per correggere tutti i nomi senza le consonanti finali».

Le regole non riguardano solo i nuovi nati ma anche le persone con nomi che non hanno una consonante finale: i cittadini hanno tempo fino alla fine dell'anno per aggiungere significati politici al loro nome per soddisfare gli standard rivoluzionari.

I nomi moderni «sono una copia della cultura occidentale»

Per Kim Jong Un i nomi tradizionali sono copia della decadente cultura americana e occidentale. Le famiglie sono state criticate dalle autorità per aver chiamato i propri figli con un misto di soprannomi cinesi, giapponesi e sudcoreani invece che nordcoreani.

In privato, i residenti scherzano sull'opportunità di prendere nomi antiquati tra cui Yong Chol, Sun Hui o Man Bok. Questi sono arcaici come Gladys, Mildred o Eustace.