Coppia muore in un incidente aereo, due mesi fa ottenevano la licenza da pilota: «Una nuova avventura»

Prima lo schianto, poi l'incendio, infine il tragico epilogo. Arriva dall'Oklahoma l'ennesima storia struggente, che vede protagonista una giovane coppia americana, rimasta vittima di un incidente aereo. Pochi minuti dopo essere decollati con il proprio velivolo, l'aereo è infatti precipitato, prendendo fuoco subito dopo l'impatto con il terreno. La coppia lascia una figlia di dieci anni, non presente con loro al momento dello schianto.

Due incidenti con due aerei in poche ore per gli stessi 30 passeggeri (tutti illesi): fuori pista in atterraggio, poi lo schianto al decollo

L'incidente

Non c'è stato niente da fare per Barrett e Megan Ellis, la coppia rimasta vittima di un incidente aereo a Oklahoma City.

Come riportato dal «Daily Mail», pochi secondi dopo il decollo, l'aereo su cui viaggiavano - un Beechcraft Sierra pilotato dallo stesso Barrett - è infatti precipitato, schiantandosi sul terreno e prendendo fuoco. Nonostante il tentativo dell'uomo di trascinare la moglie fuori dai rottami in fiamme, la donna è morta sul colpo. Poche ore dopo l'incidente, però, è morto anche lui, a causa delle ustioni e del fumo inalato: «Aveva alcune ustioni. Abbiamo subito iniziato a tagliargli alcuni vestiti per cercare di raffreddare le ustioni e fare il meglio che potevamo. È stato un incidente sfortunato», avrebbe detto il capitano dei vigili del fuoco di Oklahoma City, Scott Douglas.

Entrambi 43 anni, i due lasciano una bambina di dieci anni, fortunatamente non a bordo al momento dell'incidente. Come riportato dal «Daily Mail», Barrett Ellis aveva conseguito la licenza da pilota solamente qualche mese fa. In un post pubblicato su Facebook, infatti, l'uomo aveva espresso tutta la sua gioia per il traguardo raggiunto, sottolineando la fatica e i sacrifici fatti.

Le vittime

Dopo la notizia dell'incidente, sui social amici e parenti hanno condiviso i ricordi con la giovane coppia. Barrett e Megan Ellis erano stati entrambi studenti all'Università dell'Oklahoma, prima di diventare rispettivamente consulente interno della fondazione dell'università, e direttrice esecutiva di The Sooner Nation Collective.