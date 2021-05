Congo, erutta il vulcano: oltre 170 bambini dispersi e 150 separati dalle famiglie

Dramma in Congo. Oltre 170 bambini risultano dispersi mentre altri 150 sono stati separati dalle famiglie in seguito all'eruzione del vulcano Nyiragongo nell'est del Paese. È la denuncia dell'Unicef, scrive la Bbc online.

BREAKING Mr Nyiragongo in DRC is erupting - video from colleagues in DRC. Hoping people can get away pic.twitter.com/vL8hm6vjPE

L'organizzazione ha poi aggiunto che saranno istituiti centri per aiutare i minori non accompagnati.

Intanto, il bilancio delle vittime sale a 15, ma è probabile che il numero aumenti mano a mano che le autorità raggiungono le zone più colpite.

VOLCANIC MOUNT Nyiragongo in Goma, the DR Congo, erupts for the first time since 2002, government says residents nearby asked to leave.

Video Courtesy of UN pic.twitter.com/AqJOdwWvJh

— Nation Breaking News (@NationBreaking) May 22, 2021