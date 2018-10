Carne di canguro al peperoncino a mensa all'insaputa di tutti: gli studenti si sentono male in massa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alcuni studenti di una scuola in, Stati Uniti, si sono ammalati dopo aver mangiato carne dia mensa. La portata principale del pranzo servito lo scorso 10 ottobre, infatti, prevedeva carne di manzo al peperoncino, che gli ignari allievi hanno mangiato senza sospettare nulla. Tuttavia il giorno dopo in molti si sono sentiti male, attivando le indagini del dirigente scolastico che, dopo aver parlato con il cuoco della mensa, ha scoperto l'incredibile verità. Lo chefha aggiunto della carne di canguro a quella di manzo, senza comunicare a nessuno la bizzarra decisione. Il soprintendente, ha spiegato la dinamica della vicenda in un comunicato ufficiale , diffuso anche sui social.Nel comunicato si legge che il cuoco, interrogato dal dirigente scolastico, ha spiegato di aver aggiunto la carne di canguro in virtù delle sue proprietà nutrizionali. «Non penso che la carne di canguro sia malsana o pericolosa - ha scritto il soprintendente Williams - Ma è fuori dubbio che non si tratti di una pietanza tipica della nostra dieta». Inoltre ammette: «Se una famiglia vuole mangiare cibo esotico, lo fa a casa propria e non a scuola». Pur non violando gli standard alimentari del dipartimento, Williams si scusa e promette che «cibo di questo genere non sarà mai più servito nella nostra scuola». Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata sul cuoco Kevin Frei ma, secondo i media locali , l'uomo sarebbe stato licenziato in tronco.