Comedy Wildlife Photography Awards 2023, vince il canguro "chitarrista"

Il divertente e popolare concorso fotografico Comedy Wildlife Photography Awards ha raggiunto la sua conclusione con l'annuncio dello scatto vincitore di quest'anno: quello di Jason Moore. Il fotografo ha vinto con la sua 'Air Guitar Roo', un canguro che sembra partecipare al famoso concorso finlandese per chitarristi senza... chitarra. In competizione quest'anno c'erano 5300 fotografie provenienti da 1842 partecipanti di 85 paesi di tutto il mondo. La foto del canguro femmina Western Grey è stata scattata nella periferia di Perth, in Australia, quando Jason ha visitato un campo ricco di fiori selvatici dove fotografare numerosi canguri adulti e i loro piccoli. Jason ha raccontato: «Ero uscito con la mia fotocamera per fotografare alcune anatre in un lago nelle vicinanze. Quando sono arrivato, c'erano diversi canguri nel campo. La luce del mattino era ancora favorevole, così ho preso la mia fotocamera e mi sono diretto verso un punto in cui potevo mettermi al livello dei miei soggetti. Alla fine ho scattato circa 40 o 50 fotogrammi dei canguri con vari contenuti, tra cui mamme, piccoli e anche alcune azioni di loro che saltavano tra il campo giallo".