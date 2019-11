Mette il telefonino in carica, ma il cavo è sfilacciato: ragazza morta folgorata sul letto di casa

ROMA - Aveva messo in carica il suo telefono, ma la prolunga del cavo era sfilacciata. La diciassettenne Nong Ying non si è accorta che il cavo lesionato toccava la gamba del letto, così è morta fologorata mentre usava il telefono sul letto nella sua cameretta a Chaiyaphum, nella Thailandia nord-orientale. Il cavo lesionato era stato semplicemente avvolto nel nastro adesivo, ma non era coperto in modo adeguato, così il contatto con la gamba del letto le è stato fatale. A scoprire il corpo senza vita dell'adolescente è stata la madre che tornando a casa l'ha trovata in camera sua.

