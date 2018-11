Incendi California, il fuoco divora il villaggio dei film western

NEW YORK – L’incendio che sta devastando la contea di Ventura e la cittadina di Malibu ha già fatto una vittima storica: ha distrutto il villaggio western che gli studios Paramount avevano costruito negli anni Venti per girarvi i primi film di cow boys.



La finta cittadina di “Paramount Ranch”, con le sue case di legno, il saloon, la strada principale di terra battuta, era diventata da vari anni una meta turistica, nel cuore del parco nazionale Santa Monica Mountains. I dirigenti del parco hanno twittato: «Siamo addolorati di dover annunciare che #ParamountRanch è stata distrutta». Il tweet specificava che non ci sono immagini della zona, che si trova proprio al centro del fuoco che sta avvolgendo le colline alle spalle di Malibu.Paramount Ranch era stato negli ultimi due anni l’ambientazione della serie televisiva della Hbo “Westworld”. Ma in queste settimane il programma non è in produzione, e la Hbo ha assicurato quindi che nessuno e nulla era rimasto nella zona.Nel villaggio western ricreato sulle aride colline di Malibu sono stati girati più di un centinaio di film, la maggior parte fra gli anni Venti e gli anni Quaranta. Nel 2006 era stato lo sfondo del film “La Casa sul lago del tempo”, con Sandra Bullock e Keanu Reeves. In tempi recenti era spesso stato usato da drammi televisivi, come Gunsmoke, La Signora del West, The Mentalist.