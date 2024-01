Cade nell'oceano e resta in acqua per 24 ore, salvo grazie al riflesso dell'orologio: «Avvicinato da uno squalo, ma mi ha risparmiato»

Un uomo che ha trascorso quasi 24 ore in mare al largo delle coste della Nuova Zelanda è stato salvato dopo aver utilizzato il riflesso del suo orologio per chiedere aiuto. L'uomo - riferisce la Bbc - si è messo nei guai quando è caduto in mare dalla sua barca durante una battuta di pesca in solitaria martedì.

Nell'oceano per 24 ore, il riflesso del sole sull'orologio lo sala

Ha raccontato che mentre era in acqua, uno squalo si è avvicinato per «annusarlo» ma alla fine lo si è allontanato.

Il pescatore disperso è stato portato nella vicina città di Whangamata, sulla penisola di Coromandel, dove è stato curato per ipotermia. «È un assoluto miracolo che il pescatore sia ancora vivo dopo l'incidente», ha detto la polizia. «Senza l'intervento tempestivo dei tre uomini che lo hanno recuperato, l'esito sarebbe stato sicuramente tragico. I barcaioli hanno fatto un lavoro assolutamente eccezionale e senza dubbio hanno salvato la vita di quest'uomo».