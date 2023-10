Putin, l'incredibile errore del supercaccia da 95 milioni di euro abbattuto da un missile russo

Un caccia russo da 82 milioni di sterline (circa 95 milioni di euro) sarebbe stato abbattuto da fuoco amico in Ucraina. L'incidente sarebbe avvenuto giovedì sera. Un video diffuso dall'Ucraina mostra il velivolo, colpito da un missile prima di esplodere sopra Tokmak nella regione di Zaporizhzhia. Si vedono una palla arancione di fiamme e una scia di fumo in cielo mentre il caccia precipita in caduta libera. L'aereo avrebbe avuto un solo pilota pilota.

Elezioni Slovacchia, ecco come la vittoria di Fico cambia gli equilibri in Europa

Il blogger Z dell'aviazione russa Fighterbomber ha pubblicato la foto di un Su-35 con il messaggio: “Volo eterno, fratello”.

Un post che sembra dare credito alla notizia della perdita dell'aereo per mano delle stesse truppe russe. Una conferma ufficiale da parte delle autorità di Mosca non è arrivata, tuttavia, il canale ucraino “Crimean Wind” ha pubblicato un post: «Difesa aerea russa contro Su-35 russo 1:0. I soldati russi - si legge - hanno usato un missile S-300 per abbattere il loro aereo vicino a Tokmak. Lavorate, fratelli! Divieto di sosta».

Bakhmut, la controffensiva ucraina avanza: Mosca corre ai ripari. «Schierati 10.000 soldati»

Prima dell'ultimo incidente, secondo il ministero della Difesa britannico, la Russia ha perso circa 90 aerei dall'inizio della guerra contro l'Ucraina. Un rapporto afferma che le forze aerospaziali russe (VKS) hanno perso circa 90 velivoli ad ala fissa in combattimento dal febbraio 2022. L’Ucraina ha abbattuto 26 droni all’inizio di questa settimana, mentre la Russia prendeva di mira i porti con attacchi notturni.