Incidente in Perù, bus precipita in una scarpata: almeno 18 morti e 24 feriti

Tragedia in Perù dove un autobus di linea all'altezza del distretto di Marcapata, è uscito di strada per cause imprecisate, precipitando per un centinaio di metri sul fianco di una collina. Tragico il bilancio del mezzo precipitato nella scarpata: i morti sono almeno 18 e i feriti 24. Lo riferisce la radio Rpp di Lima. L'automezzo, con a bordo una cinquantina di persone, era in viaggio fra Cusco e Maldonado, nel sud del Paese. I soccorritori hanno lavorato per molte ore a causa del luogo impervio dell'incidente.

Bus contro camion, drammatico incidente in Cina: almeno 36 morti



#Peru:

At least 17 people were killed & 30 injured when a passenger bus plunged off a cliff on Tuesday in the mountainous Cusco region of Peru, local police said.

Police are trying to determine why the bus driver sent the vehicle off the road and into a 100meter deep ravine #lka pic.twitter.com/jJG9IBVFTE

— JBC Breaking|News™ (@JBCBreaking) October 2, 2019