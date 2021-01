Brasile, precipita l'aereo del Palmas: morti 4 calciatori e il presidente. Nel 2016 l'incidente della Chapecoense

L'aereo che trasportava il Palmas Futebol e Regatas, club di quarta divisione brasiliana, è precipitato questa mattina subito dopo il decollo. Sono morti i quattro calciatori a bordo, il presidente della squadra e il pilota. La squadra, in partenza dall'aeroporto privato di Luzimangues (nello stato del Tocatins) avrebbe dovuto raggiungere Goiana per la partita di lunedì con il Vila Nova, valida per la Copa Verde. Secondo quanto si apprende dai media locali, l'aereo avrebbe subito danni durante il decollo precipitando in un bosco nei pressi della pista. Nell'incidente sono morti i quattro calciatori Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari, il presidente Lucas Meira e il pilota dell'aereo, identificato al momento come "capitano Wagner".

Il cordoglio della Chapecoense

È la seconda tragedia aerea che sconvolge il calcio brasiliano in pochi anni, dopo l'incidente del 2016 che coinvolse la Chapecoense. Proprio la squadra dello stato di Santa Catarina ha espresso il proprio cordoglio su Twitter: «È con profonda tristezza che abbiamo ricevuto la notizia dello schianto dell'aereo con a bordo i giocatori e il presidente del Palmas. Purtroppo sappiamo com'è questo momento di dolore insuperabile per perdite irreparabili e vorremmo che nessun altro lo provasse. Esprimiamo il nostro sentimento di forza e la nostra totale solidarietà a familiari, amici, compagni di squadra e tifosi. Non sarete soli».

É com profunda tristeza que recebemos a notícia da queda do avião que levava atletas e o presidente do @PalmasFutebol. Infelizmente, sabemos como é este momento de dor insuperável por perdas irreparáveis e gostaríamos que nenhuma outra agremiação tivesse que sentir o mesmo. + — Chapecoense (@ChapecoenseReal) January 24, 2021

Ultimo aggiornamento: 18:19

