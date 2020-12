Usa, l'aereo atterra sull'autostrada e tampona una macchina: nessun ferito

Fa un atterraggio di emergenza in autostrada, riesce a superare il momento più critico ma, una volta in strada, arriva a tamponare una macchina. E' quanto accaduto in Minnesota, negli Stati Uniti d'America.

Il Dipartimento dei trasporti dello Stato ha pubblicato su Facebook il video ripreso dalle telecamere che monitorano l'autostrada. Si vede il piccolo aereo che riesce ad entrare nella carreggiata ma poi, con l'ala, prende l'auto che stava andando nella stessa direzione. Sia i due passeggeri dell'aereo sia il conducente dei veicolo sono rimasti illesi.

A guidare l'aereo, un esperto in voli acrobatici, Craig Gifford. Un'esperienza che, dunque, è stata utile in questo frangente per evitare danni maggiori. "Di tutti gli aerei che avrebbero potuto colpirmi, sono contenta sia stato lui", ha detto alla Cbs la donna che era alla guida dell'automobile.

