Papà distratto, il piccolo Lewis devasta la casa con i trucchi di mamma

La mamma è uscita per andare al lavoro, ma quando è rientrata a casa l'ha trovata praticamente distrutta. Il motivo? il marito ha permesso a loro figlio di pochi anni di giocare con i trucchi della mamma. E così Lewis ha imbrattato muri, mobili e tappeti con rossetti, fard e creme cosmetiche.

Così Mollie Harper per sfogarsi si è rivolta al gruppo britannico su Facebook "We Love Mrs Hinch" per condividere la sua esperienza con altre mamme. Ha postato le foto del disastro combinato dal piccolo "ma soprattutto dal papà che lo ha lasciato libero di fare".

Sulla piattaforma social, ha raccontato: "Mio figlio ha preso la mia borsa dei trucchi mentre ero fuori per lavoro e mi ha distrutto letteralmente casa!".

In tanti si sono chiesti su Facebook: "Come ha fatto un bambino così piccolo a combinare quel disastro". Alla fine Mollie ha deciso di rinnovare casa e ha condiviso le foto della sua nuova stanza e di tutto il resto tirato a lucido. "Quando rientri a casa dopo una giornata di lavoro e trovi la devastazione, la prima cosa che ti viene da fare è chiedere il divorzio! Poi ti calmi, ti rimbocchi le maniche e ti fai una risata".

