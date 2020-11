Biden, solo donne nello staff della Comunicazione: svolta alla Casa Bianca

«Sono orgoglioso di annunciare oggi il primo team di comunicazione della Casa Bianca composto interamente da donne». Così il presidente statunitense neoeletto Joe Biden, insieme alla vicepresidente Kamala Harris, ha annunciato nelle ultime ore la composizione del nuovo team di comunicazione della White House. «Queste comunicatrici qualificate ed esperte apportano prospettive diverse al loro lavoro e un impegno condiviso per ricostruire meglio questo Paese», ha aggiunto Biden.

Jen Psaki, sarà la portavoce della Casa Bianca, la donna aveva già svolto il ruolo di direttore delle comunicazioni con il presidente Barack Obama. Oltre alla Psaki, sono state nominate Karine Jean-Pierre vice portavoce, Kate Bedingfield direttrice della comunicazione, Pili Tobar vice direttrice, Elizabeth Alexander portavoce della futura first lady Jill Biden, Ashley Etienne sarà direttrice della comunicazione della vicepresidente e infine Symone Sanders portavoce della vicepresidente.

President-elect Biden and Vice President-elect Harris today announced new members of the White House staff who will serve in senior communications roles.

For the first time in history, these communications roles will be filled entirely by women.https://t.co/SjWAWJg941

— Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) November 29, 2020