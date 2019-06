Jeff Bezos, acquisto record: 80 milioni per tre appartamenti a New York

Amazon ha rinunciato a costruire il suo quartier generale a New York, ma il suo fondatore fa acquisti immobiliari nella Grande Mela. Jeff Bezos ha comprato una lussuosa penthouse e due appartamenti sottostanti in un grattacielo al 212 di Fifth avenue, con vista su Madison square park, per la cifra di oltre 80 milioni di dollari. Secondo il Wall Street Journal, si tratta del secondo più grande acquisto immobiliare quest'anno a New York.

La penthouse da oltre 3000 m2, con cinque stanze e cinque bagni, è stata venduta per 58 milioni di dollari il 17 maggio. I due appartamenti sottostanti, che insieme totalizzano oltre 2.200 m2 e sette stanze da letto, sono invece costati 28,45 milioni. L'investimento immobiliare avviene in un momento di grande cambiamento nella vita personale di Bezos, che in aprile ha messo fine ad un matrimonio di 25 anni con l'ex moglie McKenzie. Il proprietario di Amazon, che possiede anche il Washington Post, è ora fidanzato con Lauren Sanchez.



Prima del divorzio, Jezz e Mckenzie Bezos possedevano magioni a Bellevue, Washington e Beverly Hills, un ranch in Texas, una serie di appartamenti a New York e un museo trasformato in abitazione a Washington. Mckenzie è stata recentemente al centro delle cronache per la sua decisione di donare in beneficenza la metà del patrimonio da 36 milioni di dollari ottenuto con il divorzio. Il fondatore di Amazon Bezos compra per 23 milioni di dollari il più grande immobile di Washington

