Battaglione Azov, fondata nuova unità a Kharkiv. «Libereremo l'Ucraina dagli occupanti»

Il battaglione Azov rinasce a Kharkiv. L'eroica resistenza nelle acciaierie di Mariupol non è stato l'ultimo atto dei combattenti nazionalisti ucraini. Una nuova unità è stata costituita nella seconda città più grande dell'Ucraina. Lo ha annunciato su Telegram il comandante dell'unità "Kraken" Konstantin Nemichev, riportato da Unian. «Oggi, l'unità Azov SSO Kharkiv è stata ufficialmente costituita nella città. Questa è un'altra delle nostre unità di combattimento che opererà nella regione di Kharkiv e libererà la nostra terra dagli occupanti», ha scritto Nemichev.

Il comandante della nuova unità sarà Anatoliy Sydorenko, destinato a diventare il nuovo incubo dei russi e a prendere il testimone di Denis Prokopenko, diventato uno dei volti celebri della resistenza. La notizia arriva poche ore il viaggio del presidente Zelensky a Kharkiv. «Tutti lavorano per la vittoria e lo fanno in modo efficace, sfortunatamente, questo non può essere detto per il locale capo del servizio di sicurezza dell'Ucraina. Sono arrivato e ho chiarito la situazione, rimuovendo il capo del servizio di sicurezza della Regione. Non ha lavorato per difendere la città dal primo giorno della guerra. Ma ha pensato solo a se stesso», aveva detto il presidente ucraino.

