Azov, russi obbligano prigionieri a spogliarsi: tatuaggi e svastiche mostrati come trofei di guerra

Messi a nudo. E fatti sfilare come trofei di guerra. I russi hanno obbligato gli ultimi combattenti di Azov a togliersi i vestiti. Ma non è bastato. Con le telecamere hanno cominciato a riprendere i loro corpi. Così, come mostrano le immagini, si possono vedere i tatuaggi. Svastiche e soli neri, aquile del Terzo Reich e altri simboli nazisti. Anche un disegno di Adolf Hitler. Tutto questo per far giustificare l'invasione e sottolineare che stanno "denafizicando" l'Ucraina.

Le immagini sono state riprese da diversi account Twitter anche per il tramite di esponenti istituzionali di Mosca, come il vice rappresentante permanente presso le Nazioni Unite a Ginevra, Alexander Alimov, spesso accompagnate da messaggi irridenti. «Gli Azov che si arrendono. Fittamente decorati con tatuaggi che dimostrano che non c'è nazismo in Ucraina», ha scritto il diplomatico a corredo delle foto.