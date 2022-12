Bambino di 4 anni picchiato a morte da madre e patrigno per aver mangiato i cioccolatini delle sorelle

Una madre e il patrigno sono accusati di aver picchiato a morte un bambino di quattro anni perché aveva mangiato alcuni cioccolatini. Victoria Belen Godoy e il patrigno Luis Alberto Gallo hanno affermato che il figlio Renzo "è caduto dalla vasca da bagno" e ha riportato gravi ferite prima di portarlo in una struttura sanitaria nel distretto di Berazategui, nella provincia di Buenos Aires, in Argentina. Renzo è stato dichiarato morto all'arrivo e l'autopsia suggerisce che sia stato gravemente picchiato. Sullo stesso corpo sono presenti altri lividi, non dovute alla presunta percossa. Godoy e Gallo sono ora in regime di custodia accusati di omicidio. La nonna di Renzo ha raccolto il corpo del bambino il 23 dicembre per poterlo seppellire. La polizia sostiene inoltre che Luis Alberto Gallo lo avesse picchiato perché aveva mangiato i dolci che aveva portato a casa per le figlie adottive. Secondo i media locali, nessuno dei due parla ed entrambi esercitano il diritto di non rispondere. La coppia stava insieme da circa 14 mesi e viveva insieme con cinque figli.

Por el asesinato de Renzo Godoy en Berazategui están detenidos su madre, Victoria Belén Godoy, y su pareja, Luis Alberto Gallo. La autopsia al cuerpo reveló lesiones de larga data, igual que en el caso de Lucio Dupuy.#ConLosChicosNo#JusticiaPorRenzohttps://t.co/9rzW0Tucn0 — Adrián Pennacchio (@pennadry) December 28, 2022

Bambino ucciso, chi era Renzo

La famiglia comprende un bambino di due mesi, due bambine e Renzo, mentre un altro bambino di 10 anni era a carico da altra relazione. Stando a quanto riferito, Gallo aveva detto a Renzo: "I Bon O Bons sono per le bambine". La zia di Renzo ha detto ai media locali: "Quando hanno mangiato i Bon O Bons, il patrigno ha afferrato il figlio più grande per il collo. Questi si è spaventato e ha detto che era stato Renzo. È stato in quel momento che Renzo è stato picchiato. Il fratellastro ha visto tutto". "È stato ucciso per aver mangiato un cioccolatino", ha aggiunto la zia di Renzo.

Bambino ucciso, la rabbia della zia

La zia paterna di Renzo, Daniela, ha affermato su Facebook: "Victoria Godoy e Luis Gallo sono assassini". Daniela ha detto di aver presentato una denuncia insieme al fratello, il padre di Renzo, riguardo al presunto trattamento dei figli da parte di Godoy. Ha aggiunto: "Mia madre ha presentato una denuncia, mio fratello ha presentato una denuncia, la scuola materna l'ha chiamata perché il bambino è stato portato in sezione con lividure (non ci è mai stato detto perché non ha il cognome di mio fratello), mio fratello ha assunto un avvocato, non si può mai fare niente, devi sempre aspettare che succeda il peggio".