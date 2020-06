Bambina di 8 anni annaspa in piscina: mamma e nonno si tuffano per salvarla ma muoiono tutti annegati

Quando hanno visto la piccola Sacchi, di 8 anni, annaspare nell’acqua, la mamma e il nonno, pur non sapendo nuotare, si sono tuffati senza pensarci due volte. Speravano di riuscire a salvarla e invece sono finiti per annegare tutti e tre nella piscina di quella casa che avevano acquistato da appena un mese dopo una vita di sacrifici.

È sotto choc la comunità di East Brunswick, nel New Jersey, dove la famiglia Patel si era trasferita da poco. La tragedia è avvenuta martedì, quando la bimba, la mamma Nisha Patel, 33 anni, e Bharat Patel, 62, sono stati trovati morti in acqua. Con loro c’era la zia della piccola, che è ancora sotto choc. Anche lei si è lanciata in acqua, riuscendo a tirare fuori la bambina. Ma per Sacchi era ormai troppo tardi. I vicini di casa, insospettiti per le urla, hanno chiamato la polizia e l’ambulanza. Quando i medici sono arrivati sul posto non hanno potuto far altro che dichiarare la morte di Sacchi, Nisha e Bharat.



Vishal Makin, un vicino di casa, ha raccontato: «La nostra famiglia viene dalla stessa zona dell’India. Parliamo la stessa lingua e fin dal primo momento abbiamo stretto un legame. Avevano fatto la manutenzione alla piscina ed erano entusiasti di poterla usare in vista dell’estate. È stata una notizia devastante per la nostra comunità».

