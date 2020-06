Una donna è annegata a Roseto degli Abruzzi. E' successo questa mattina mentra stava facendo il bagno. Si tratta di una donna di Roma, di 66 anni, da tempo trasferita a Roseto degli Abruzzi. Sul posto i carabinieri, il 118 e la guardia costiera. L'annegamento è avvenuto nella Riserva del Borsacchio, zona di mare molto suggestiva e selvaggia, amata dai turisti e meta di passeggiate ed escursioni.

La donna stava facendo una passeggiata con gli amici quando ha decio di andare a fare il bagno: «Mi sento accaldata e vado a rinfrescarmi» ha detto alla comitiva, si è tuffata e non è più riemersa. Gli amici, spaventati, l'hanno chiamata e si sono gettati in mare per aiutarla, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Forse è stata colta da malore. Il corpo è stato subito restituito alla famiglia per il funerale.

Ultimo aggiornamento: 12:58

