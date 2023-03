Ballerina nuota seminuda con i serpenti, il Moulin Rouge costretto a cancellare il numero

Lei, bellissima e sensuale come non mai, si chiama Bond, Olga Bond. Questo almeno, il nome con il quale è conosciuta dagli appassionati spettatori che, ormai da qualche anno, accorrono al Moulin Rouge per assistere alla sua esibizione. Sì perché il suo non è un semplice numero ma un vero spettacolo nello spettacolo che, come documentato dalle immagini diffuse dall'utente You Tube Savage Hercu-liz dalle quali è tratto il frame che proponiamo, sembra aver incantato, oltre ai serpenti, anche il pubblico pagante. Serpenti al Moulin Rouge? Proprio così, anche se, per gli affezionati dello storico locale parigino di Pigalle pare non siano una novità.

Vitello con uno smile sul corpo, i proprietari lo graziano dal mattatoio: «Non lo macelleremo»

Messi in una vasca piena d'acqua e costretti a nuotare con una ballerina, però, ancora non li aveva visti nessuno. Da lì il successo di una esibizione che, replica dopo replica, oltre agli applausi ha cominciato anche a far discutere. "Quei serpenti buttati nella vasca non hanno senso", avevano commentato gli animalisti sin dalle prime esibizioni. Così, nonostante le continue rassicurazioni della direzione del locale, "I pitoni sono trattati benissimo", nel tempo la protesta aveva comunque cominciato a montare. Fino ad arrivare al gennaio scorso quando gruppi di animalisti, come quelli appartenenti all'associazione PAZ, si sono presentati di fronte al Moulin Rouge. "Armati" di cartelli e striscioni, chiedevano di lasciare in pace i pitoni.

"Che nuotasse la ballerina, se vuole. I pitoni non devono essere più costretti a seguirla", avevano urlato. Grida e proteste che, riprese dai media, sarebbero arrivate anche nella locale Sala Comunale dove, grazie all'impegno delle tante associazioni scese in campo e a quello della ecologista Douchka Markovic, alla fine si è deciso a favore dei pitoni. Una decisione accolta con soddisfazione dagli animalisti, che ha spiazzato la direzione del locale che si è visto costretto a cancellare il numero. Cosa che accadrà quanto prima. Stando a quanto riportato dai quotidiani locali infattl, il Consiglio non avrebbe indicato esattamente i tempi per la dismissione della chiacchierata esibizione. In ogni caso, presto o tardi sembra proprio che stavolta, per la novella 007 dello spettacolo notturno, le ore, così come le repliche, siano contate.