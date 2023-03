Sunak lascia il cane senza guinzaglio e viene rimproverato dalla polizia: il video del premier inglese è virale

Il Primo ministro inglese Rishi Sunak è stato richiamato dalla Met Police per aver infranto una regola all'interno del famoso parco londinese: quella di non avere il suo animale da compagnia legato al guinzaglio. Protagonista dell'episodio è, infatti, il cane di Sunak, un labrador di nome Nova.



Il caso è diventato di dominio pubblico e la stampa ha chiesto di approfondire la vicenda. L'episodio, avvenuto sabato scorso, è stato protagonista sui social grazie ai meme, gif e video condivisi da migliaia di utenti.

L' infrazione delle regole da parte del premier britannico Rishi Sunak non è passata inosservata. Come emerge da un video pubblicato da alcuni media della Gran Bretagna, il primo ministro conservatore, mentre si trovava con la famiglia sabato scorso a Hyde Park, prima della trasferta negli Usa, ha lasciato il suo labrador Nova scorrazzare senza guinzaglio nel grande spazio verde di Londra. È stato ammonito da un agente della sua scorta mentre si trovava a pochi metri da un cartello col divieto di lasciare liberi i cani. Lo stesso Sunak ha poi provveduto a rimettere il guinzaglio all'animale.

🚨 | BREAKING: Rishi Sunak was spoken to by the POLICE for letting his dog off the lead just yards away from a sign telling him not to do so pic.twitter.com/oHSNQECS8K

— Politics UK (@PolitlcsUK) March 14, 2023