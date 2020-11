Covid, Austria da martedì in lockdown totale. Il cancelliere Kurz: «Non incontrate nessuno, così salviamo il Natale»

Il Covid schiaccia l'Austria. Coprifuoco h24, asili, scuole e negozi chiusi. Martedì prossimo torna il lockdown totale, in “stile marzo”, fino al 6 dicembre. L'ha annunciato il cancelliere Sebastian Kurz. Nonostante due settimane di lockdown morbido, sostanzialmente un coprifuoco notturno, l'Austria è attualmente la maglia nera a livello mondiale per quanto riguarda la velocità di diffusione del coronavirus, con 831 nuovi casi su un milione di abitanti negli ultimi 7 giorni.

APPROFONDIMENTI NEL MONDO Covid nel mondo diretta, Canada: impennata di contagi per la festa... LA STORIA Covid, la Svezia diventa un caso: «Divieti ignorati, positivi... LO SCENARIO Lockdown, in Francia proroga di 15 giorni. In Svezia ricoveri... MONDO Covid: Usa primi per numero di casi e vittime, nelle Isole Marshall... IL FOCUS Covid, Italia peggio di Spagna e Regno Unito: il... VIAGGI Londra come non l'avete mai vista: il "deserto" durante...

Covid nel mondo diretta, Canada: impennata di contagi per la festa del Ringraziamento: Trudeau: «Restate a casa», Austria in lockdown

«Non incontrate nessuno, ogni incontro è uno di troppo». È questo l'appello lanciato dal cancelliere Sebastian Kurz agli austriaci. Persone, che vivono da sole, possono indicare una “persona di contatto”. «Nessuno di noi vuole un nuovo lockdown, ma è l'unico mezzo che funziona, come abbiamo visto in primavera», ha proseguito. «Vogliamo salvare il Natale. Più rigido sarà il lockdown, meglio funzionerà e prima potremo tornare a vita al meno in parte normale», ha concluso il cancelliere.

«L'Austria ha superato bene la prima ondata, grazie a un lockdown efficace. La seconda ondata è però più grande, più forte e più dinamica. Per questo motivo ora attiviamo il freno d'emergenza», lo ha detto il ministro alla salute Rudolf Anschober. «Se non reagiamo subito e i numeri continueranno a crescere e presto le terapie intensive saranno al limite. Il 77% dei contagi ormai non possono più essere tracciati. Ogni giorno si aggiungono oltre 7.000 casi e in alcuni laender la crescita è esponenziale», ha detto il cancelliere Sebastian Kurz.

Ultimo aggiornamento: 17:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA