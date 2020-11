Lockdown, in Francia proroga di 15 giorni. Coprifuoco in Grecia, allarme in Spagna

La Francia prolunga il lockdown per altri 15 giorni. «Abbiamo deciso di mantenere invariate, almeno per i prossimi 15 giorni, le regole del lockdown»: è quanto annunciato dal premier francese, Jean Castex. I negozi cosiddetti non essenziali resteranno dunque chiusi. L'Europa non è ancora fuori dal tunnel.

L'America il paese più colpito dal Covid che nel mondo registra oltre 52 milioni di casi, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins. I decessi totali sono oltre 1,28 milioni. Gli Stati Uniti contano più di 10 milioni di casi e quasi 241 mila vittime. Seguono l'India e il Brasile.

India

L'India conta finora 8,6 milioni di contagi di Covid. Oggi sono stati registrati 47.905 nuovi casi e 550 morti. A dispetto di questo gi i mercati e le zone commerciali della capitale indiana sono gremiti all'inverosimile, esattamente come negli anni passati, nella frenesia delle ultime ore di shopping in vista di Diwali, la festa indiana delle luci, che cade sabato prossimo. I media mostrano immagini di folle noncuranti degli avvisi ripetuti dagli altoparlanti, che ricordano di mantenere le distanze e di indossare le mascherine. Gli esperti temono che, a causa di questi comportamenti, nelle prossime settimane il numero dei contagi non solo a Delhi, ma nell'intero paese possa subire una nuova impennata e arrivare a 200mila nuovi casi al giorno. «Stiamo correndo rischi serissimi», ha messo in guardia K Srinath Reddy, responsabile della Pubblic Health Foundation: «Nel periodo estivo abbiamo già visto che gli eventi molto affollati sono stati seguiti da un aumento dei casi: adesso il freddo e l'inquinamento creano le condizioni ideali per una recrudescenza della pandemia». Mentre i mercati popolari sono gremiti, i centri commerciali che offrono prodotti più costosi lamentano il 40 per cento di clienti in meno rispetto alla norma di questo periodo: come prevedibile, il messaggio sulle precauzioni per evitare il contagio sembra aver avuto maggior impatto sulle classi più ricche e acculturate.

Brasile

Il Brasile ha raggiunto quota 163.406 morti a causa del coronavirus, compresi 504 avvenuti tra martedì e ieri, secondo le segreterie sanitarie dei governi statali, a cui si è aggiunto anche il governo di San Paolo, che non stava presentando i suoi dati dalla scorsa settimana in seguito a un presunto attacco hacker. La media mobile degli ultimi sette giorni è stata di 319 decessi, con un calo del 27% rispetto alla media di due settimane fa. Intanto i contagi dall'inizio della pandemia, a febbraio, sono saliti a 5.749.007, di cui 47.724 registrati nelle ultime 24 ore. La media mobile dei nuovi casi confermati di Covid-19 è stata di 22.581, il che rappresenta un calo del 7% rispetto alla media registrata due settimane fa.

Europa, crescita allarmante dei contagi

Il Covid-19, inarrestabile in Europa, brucia altri record. Nell'epicentro della seconda ondata il numero delle vittime cresce in modo allarmante: in Gran Bretagna ha superato le 50.000 unità, in Spagna le 40.000. E si moltiplicano le restrizioni, con la Grecia costretta al coprifuoco. Tutto questo mentre la pandemia, quasi con un moto circolare, prosegue la sua corsa ritornando in Oriente, dove tutto è cominciato. Lo dimostra il caso del Giappone, dove le autorità avvertono dell'arrivo di una terza ondata.

L'aumento costante dei morti, nella fase autunnale della pandemia, preoccupa tanto quanto la progressiva saturazione degli ospedali. Dagli Stati Uniti all'Europa, molti bollettini quotidiani sono stabilmente a tre cifre. Sul lato opposto dell'emisfero, invece, la consuetudine di indossare la mascherina fuori casa ha evitato il peggio. In Giappone, ad esempio, che conta meno di 2.000 morti e 111mila contagi.

Germania

Anche in Germania i contagi continuano ad aumentare, ma «con meno forza», ha spiegato il ministro della salute Jens Spahn, avvertendo comunque che è troppo presto per parlare di inversione di tendenza. Nel paese c'è una situazione insolita che riguarda la scuola: oltre 300mila allievi e 30mila insegnanti sono in quarantena, in quello che gli esperti chiamano un «lockdown-salame», perché interessa «fette» del mondo scolastico. La scelta fin qui è stata quella di tenere gli allievi in aula il più a lungo possibile. In Spagna oltre 6.200 aule sono in quarantena, 27 gli istituti chiusi. In un paese in cui il Covid è tornato a mordere molto presto dopo la tregua estiva ed ha rotto la soglia psicologica dei 40mila morti.

Nella battaglia contro il virus le restrizioni si moltiplicano. Come quella appena adottata che prevede il test a tutti i viaggiatori in arrivo dalle aree ad alto rischio: 72 ore prima di atterrare, dal 23 novembre. Scoraggiare gli spostamenti, interni o all'estero, si conferma l'antidoto principale al Covid.

Grecia

La Grecia, dopo essere dovuta tornare al lockdown, ha stretto ancora le maglie, imponendo il coprifuoco notturno. Nel frattempo cresce la speranza per il vaccino, se tutto va bene tra la fine dell'anno e la primavera prossima. Tutti lo attendono con ansia, soprattutto gli Stati Uniti: il paese più malato del mondo, con 200mila nuovi contagi in 24 ore ed un milione in appena 10 giorni.

