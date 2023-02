Padrone di casa chiama l'inquilina: «L'affitto salirà da da mille a duemila euro». La reazione

Un'inquilina da dieci anni in affitto nella stessa casa di Miami, ha ricevuto una telefonata che mai avrebbe immaginato: il padrone di casa Raul Bolufe, imprenditore immobiliare, ha raccontato tramite un video su TikTok la telefonata con la donna che abita in una delle proprietà che ha acquistato. Nella telefonata, l'uomo spiega alla donna che l'attuale affitto di 1.100 dollari (poco più di mille euro) è troppo basso per la zona nella quale l'appartamento si trova. «Nel mercato di oggi vale circa 2.500 dollari, quindi dovremmo alzare l'affitto almeno a 2.200 dollari». Un aumento di più di mille dollari che manda su tutte le furie l'inquilina, presa dallo sconforto: «Stai scherzando? Non posso farcela, ho dei figli e faccio già due lavori per pagare l'affitto. Dove pensi che possa andare adesso?». In una seconda parte del video si sente la donna dire: «Adesso sai cosa facciamo? Do fuoco all'appartamento così nessuno ha nulla».

Affitto alzato di più di mille euro. Le reazioni

Tantissimi i commenti di sostegno alla donna: «Posso capire un aumento, ma più di mille dollari è allucinante. Quel padrone di casa è grottesco», si legge su TikTok. L'uomo non ha pubblicato ulteriori aggiornamenti quindi non è chiaro se quell'aumento sia effettivamente arrivato e la donna abbia lasciato l'appartamento oppure i due bbiano trovato un punto d'incontro.