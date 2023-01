Yacht fantasma: scomparso dai porti italiani l'Aldabra dell'oligarca Mazepin che deve essere “congelato” per le sanzioni

Dov'è finito lo yacht Aldabra del magnate russo dell'ammoniaca e dei fertilizzanti Dmitry Arkadievich Mazepin, padre dell'ex pilota di F1 Nikita? Una barca di gran lusso sebbene lunga "solo" 22 metri che dovrebbe essere sotto sequestro in qualche porto italiano, ma che da mesi è introvabile così come il suo proprietario al quale deve essere notificato l'atto di sequestro ovvero del "congelamento" dello yacht come previsto dalle sanzioni contro la Russia. Lo yacht da alcune settimane è sparito sia dal porto di Savona dove doveva rimanere ormeggiato sia pure dalla Sardegna dove è registrato. In Italia non ci sono né lo yacht né Mazepin: la barca sarebbe stata portata in un primo tempo in Tunisia e già questo atto comporta una multa di mezzo milione di euro.

A Forte dei Marmi la guardia di finanza però ha trovato l'ultima traccia in ordine di tempo dell' oligarca, un domicilio fiscale aperto per l'affitto di una villa al mare. Così nelle ricerche è stata seguita anche la consueta attività amministrativa con la pubblicazione nella casa comunale di un avviso «per il ritiro del verbale di contestazione 3/2023».

L'avviso ha incuriosito i cronisti de Il Tirreno che stamani ne davano conto sulle pagine locali. Ora si chiarisce che il verbale riguarda la notifica di un vincolo amministrativo sullo yacht 'fantasma', fino a nuova disposizione.

Mazepin potrebbe intanto essere tornato in Russia. In Versilia non lo vedono da tempo e la villa non risulta più affittata a lui. Residente a Mosca, l'uomo d'affari risulta titolare di quote di società a Londra mentre in Italia ci veniva più che altro per vacanza. Il suo patrimonio è stimato in 800 milioni di dollari, lo yacht è un pezzetto di quanto di esso viene sottoposto a sanzioni di guerra.