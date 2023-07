Attentato a Tel Aviv, camioncino travolge i passanti: 7 feriti. Ucciso l'aggressore, Hamas: «È un'eroica vendetta»

Attentato a Tel Aviv - Cinque persone sono rimaste ferite dopo un attentato a Tel Aviv, in Israele. Tre sono in condizioni gravi. Dalle prime informazioni, un camioncino li ha travolti alla fermata di un autobus nella parte nord della città, in Pinchas Rosen street.

Attacco a Tel Aviv, auto travolge i passanti

Dopo l'attacco l'aggressore è sceso dal mezzo e ha iniziato ad accoltellare le persone. È la polizia a parlare di attentato.

È un palestinese di 23 anni di un paese vicino Hebron in Cisgiordania. Lo dicono fonti riportate dai media che lo hanno indentificato in Hassim Halaila che aveva un permesso di ricevere cure mediche a Tel Aviv. Hamas da Gaza, citata dai media, ha inneggiato all'attentato definendolo «un'eroica vendetta» per l'operazione militare a Jenin.

⚠️More terrible footage from the terror attack that just happened on Pinchas Rosen street in Tel Aviv.



10 people reported injured.



Thank g-d the terrorist has been neutralized. pic.twitter.com/9SYNZQkqII — Zina Rakhamilova (@PrincessZeeGirl) July 4, 2023

«Dopo aver travolto i passanti - ha detto il capo della polizia di Tel Aviv Ami Eshe - l'assalitore li ha anche pugnalati». Sulla zona volteggia un elicottero della polizia. Secondo Eshed «è infatti necessario verificare che l'assalitore non avesse complici».