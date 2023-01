Un asteroide sta per colpire la Terra? La Nasa: «Si tratta di uno degli incontri più ravvicinati mai visti»

Un asteroide «dalle dimensioni di un camion per le consegne» passerà accanto alla Terra in uno degli incontri più ravvicinati mai registrati nella storia, arrivando a un decimo della distanza dall'orbita della maggior parte dei satelliti di comunicazione. La Nasa ha detto che l'asteroide, appena scoperto e denominato Bu 23, passerà a 3.600 km sopra la punta meridionale del Sud America alle 19:27 ora orientale degli Stati Uniti di giovedì 26 gennaio (12:27 Gmt di venerdì 27 gennaio, ndr).



Secondo l'agenzia spaziale americana «non c'è alcuna possibilità di colpire la Terra». Anche se si fosse avvicinato molto, gli scienziati hanno detto che «la maggior parte sarebbe bruciata nell'atmosfera», con i pezzi più sarebbero potuti cadere sotto forma di meteoriti.

Scout, il sistema di valutazione del rischio di impatto della Nasa, ha subito escluso «un attacco verso l'asteroide», come ha affermato da Davide Farnocchia, ingegnere presso il Jet Propulsion Laboratory dell'agenzia a Pasadena, in California.



NASA’s Scout impact hazard assessment system, which is maintained by the Center for Near Earth Object Studies (#CNEOS) at @NASAJPL, analyzed the data from the Minor Planet Center’s confirmation page and quickly predicted the near miss. This is Scout: https://t.co/LbpmoitTuN pic.twitter.com/KYZ5as3qTV

— Ian J. O’Neill 🇺🇦 (@astroengine) January 26, 2023