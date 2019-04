Assange e la foto di Lenin Moreno che mangia granchio sul letto: «Ecco perché l'Ecuador lo ha scaricato»

Come mai l'Ecuador ha improvvisamete scaricato Julian Assange? Se lo sono chiesto un po' tutti, dopo l'arresto del fondatore di Wikileaks avvenuto all'interno dell'Ambasciata dell'Ecuador a Londra e la risposta, generica, è che Assange fosse sospettato di essere dietro ad alcune fughe di notizie riguardanti il presidente ecuadoriano Lenin Moreno. Il New York Times, tra le varie ipotesi, ne ha suggerita una senza dubbio curiosa: la misteriosa diffusione sul web di una foto raffigurante Lenin Moreno, semisdraiato su un lussuoso letto d'albergo a mangiare granchio a volontà.



JULIAN Assange was kicked out of the Ecuador embassy for allegedly sharing a photo of the president eating a lobster.

The WikiLeaks founder is accused of leaking an embarrassing snap of Ecuadorian premier Lenin Moreno dining on a platter of lobster in bed in a luxury hotel room. pic.twitter.com/omTk53xCq1

