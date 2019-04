Assange e il giallo del gatto James: nell'ambasciata non c'è più

​Il gatto James, che ha fatto a lungo compagnia a Julian Assange nei suoi anni di confino nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra, non era stamani nelle stanze della rappresentanza diplomatica ecuadoriano all'arrivo degli agenti che hanno arrestato il fondatore di Wikileaks. I media britannici, rilanciati dal quotidiano El Universo di Guayaquil, hanno indicato che il felino, visto spesso lo scorso anno alla finestra della stanza di Assange talvolta con vistosi cravattini al collo, è stato portato via da amici del ricercatore nel settembre scorso.

La presenza di James era stata uno dei punti di frizione con il personale diplomatico ecuadoriano che aveva chiesto all'ospite in esilio di occuparsi meglio dell'alimentazione e della pulizia della sua mascotte se non voleva che fosse portata via.

