Brigitte García uccisa a colpi di pistola, era la più giovane sindaca dell'Ecuador: il corpo della 27enne trovato dentro un'auto

Brigitte García, sindaco della città costiera di San Vicente, in Ecuador, è stata assassinata a colpi d arma da fuoco: lo ha reso noto oggi la polizia locale, che ha rinvenuto il cadavere. Il delitto è avvenuto nel pieno dello stato di emergenza in vigore nel Paese da gennaio, in seguito al caos scatenato dalle gang del narcotraffico, che ha causato una ventina di morti, esplosioni nelle strade, sequestri temporanei di funzionari carcerari e l'assalto armato a un canale televisivo che trasmetteva in diretta.

L'omicidio

García è stata trovata dentro un veicolo insieme a un altro corpo, hanno precisato le autorità sui social. L'altra vittima sarebbe Jairo Loor, direttore comunale della Comunicazione. La politica di 27 anni era considerata il sindaco più giovane della nazione ed era iscritta al movimento Rivoluzione Cittadina dell'ex presidente Rafael Correa, al governo dal 2007 al 2017.