Mercoledì 25 Maggio 2022, 20:50 - Ultimo aggiornamento: 20:57

Comprare un'arma da fuoco negli Stati Uniti, magari in Texas, magari se si è cittadini italiani? Se ci si accontenta di un fucile a colpo singolo, non a ripetizione, quindi (ma il kit per modificarlo non è difficile da trovare), basta andare nel sempre ben fornito reparto Armeria di un grande magazzino tipo Wallmart, ad esempio ad Elgin (Texas), presentare il passaporto, compilare un agile modulo, pagare alla cassa e ritirare il fucile. Provato nel 2018, ma non è una gran novità. Nessuna richiesta di porto d'armi, nessun particolare accertamento telematico su quel passaporto, nessuna verifica in qualche banca dati statale o federale. Ora, è vero che se un turista ha il passaporto (e anche il visto Esta, che non viene comunque chiesto) non dovrebbe avere pendenze in corso con la giustizia locale o del paese d'origine, ma insomma.

Poi - è vero di nuovo- non sarà altrettanto agevole portare eventualmente il fucile in Italia, ma questo è un altro discorso. Intanto, con quel fucile a tracolla, si reggerà almeno in parte il confronto con parecchi altri clienti che si aggirano armati fra gli scaffali: pistole automatiche, in gran parte, bene in vista nelle fondine ad estrazione rapida. Il fucile appena acquistato si può poi riporre nell'apposito supporto di cui sono attrezzati nella parete posteriore gli abitacoli di gran parte dei poderosi pick up 4x4: una rastrelliera spesso a tre posti.

La strage di Uvalde ricorda di nuovo l'impossibile battaglia contro la facilità di acquistare armi da fuoco negli Stati Uniti dove sono registrate oltre 500mila fra pistole e fucili rispetto a 300milioni di abitanti. Quell'arsenale è però posseduto solo da un terzo dei cittadini americani: centomila persone molto bene armate, in altre parole. E di tutte le età: dai 18 anni in su, come si è visto nella tragedia di Uvalde. Salvador Ramos era appunto appena diventato maggiorenne quando ha potuto comprare con grande facilità più di un'arma da fuoco. Negli Usa si continua a morire più per colpa di una pallottola che per incidenti stradali: 40mila vittime nel 2021.

E' soprattutto dal 1999, dalla strage di Columbine, che a parole dopo ogni eccidio fioccano anatemi, poi si torna ad aspettare la strage successiva. Secondo tutti gli analisti, le lacrime, pure sincere, di Biden non porteranno di nuovo a nulla di fatto: la potente National Rifle Association, poderosa finanziatrice dei candidati, fa pressione perché non cambi nulla e in realtà per molti cittadini americani non c'è nemmeno da porsi domande. Un atteggiamento che va oltre il sostegno al èpartito Repubblicano. Possedere armi è un diritto costituzionale e non ci saranno mai i numeri per cambiare la Carta. Figuriamoci, con i cadavere dei bambini di Uvalde ancora da seppellire oggi c'è chi ha proposto di armare i maestri. Insegnanti in cattedra con la pistola nella fondina: ve lo immaginate?

E di restrizioni per l'acquisto di armi negli ultimi 23 anni di fatto negli Usa non se ne sono registrate, perlomeno a livello generale: qualche Stato ha sì introdotto qualche limite, ma poca roba. Addirittura dal 2020, con il dilagare della pandemìa di Covid, le vendite di armi da fuoco sono aumentate. come se si temessero tafferugli e sommosse legati alla diffusione del coronavirus.

Secondo il New York Times fra i pochi paesi in cui è più facile che negli Stati Uniti comprare armi da fuoco c'è lo Yemen, in proporzione il secondo paese al mondo i cui cittadini sono più armati sempre rispetto agli Usa. A San'a' e dintorni basta andare al mercato e comprare una pistola o un fucile oppure farlo on line. Le leggi ci sarebbero anche non risultano particolari controlli.

Negli Usa attualmente in quasi tutti gli Stati basta superare un accertamento "istantaneo" effettuato dal negoziante prima di comprare l'arma. E di armerie negli Stati Uniti ve ne sono oltre 50mila: una ogni 6mila abitanti. La vendita di armi fra privati, poi, non prevede controlli o registrazioni

Fra i paesi in cui è invece particolarmente complicato comprare un'arma da fuoco ci sono invece Israele, l'Australia, il Canada e l'Austria dove è richiesta anche l'iscrizione a un poligono. Poi serve sempre un certificato medico e uno psicoattitudinale, l'eventuale occupazione con mansioni ritenute a rischio (rappresentante di gioielli ad esempio). L'aspirante compratore deve poi avere una fedina penale immacolata, comprese questioni amministrative, e inoltre vi sono limitazioni sul numero di munizioni: non più di 50 proiettili in Israele.

In testa alla classifica per le limitazioni c'è probabilmente il Giappone. Come riporta sempre il NYT, servono 13 passaggi prima di poter portare a casa una pistola: oltre a certificazioni meticolose di ogni tipo bisogna anche superare un esame pratico in un poligono.

In Messico non mancano accertamenti approfonditi, comprese il rilascio delle impronte digitali, ma poi bisogna persino andare di persona nell'unica rivendita del paese (è a Città del Messico) che può vendere pistole. Un imbuto strettissimo. Che poi in Messico ci sia un impressionante mercato nero delle armi è un'altra questione.

La Gran Bretagna è a metà classifica, ma oltre all'iscrizione a un poligono e al certificato penale, è richiesta una "intervista" che viene effettuata direttamente dalla polizia. Obbligatorio, come in quasi tutti gli altri paesi, un armadio blindato per custodire le armi.