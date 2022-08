Archie Battersbee, la corte d'Appello valuta la richiesta di rinvio fatta dall'Onu per ritardarne il fine vita

La Corte d'Appello si riunisce per un'udienza dell'ultimo minuto nel caso di Archie Battersbee, prima che i medici del London Royal Hospital interrompano la vitale ventilazione assistita al ragazzino. Il 12enne inglese in coma da mesi era stato trovato privo di conoscenza in casa il 7 aprile scorso.

Come si legge sul sito della Bbc, il governo ha chiesto ai giudici di considerare urgentemente la richiesta del Comitato Onu per i diritti delle persone con disabilità (Unrpd). Le motivazioni sono detta dalla volontà di continuare a curare il dodicenne mentre si esamina il caso. La decisione di staccare la spina, convalidata nei tre diversi gradi dalla giustizia del Regno Unito contro tutti i ricorsi e la vibrante opposizione dei genitori, se non ci saranno cambiamenti dell'ultimo minuto, sarà messa in pratica alle 14 di oggi pomeriggio, le 15 in Italia.

Archie è svenuto dopo la sfida su TikTok

Lo scorso 7 aprile Archie era stato trovato privo di sensi nella sua casa di Southend, in Gran Bretagna, probabilmente, secondo la testimonianza della madre, a seguito di una sfida su TikTok finita male. Da allora è in coma, non si è più risvegliato e i medici del Royal London Hospital ritengono molto probabile la morte delle cellule celebrali. Tuttavia la madre Hollie sostiene che il piccolo abbia più volte stretto la sua mano e che abbia aperto anche gli occhi in più occasioni.

Vista la condizione clinica del 12enne, i medici hanno valutato che la scelta migliore era "staccare la ventilazione automatica" . La famiglia si è opposta rivolgendosi al giudice che in primo e secondo grado, il 13 giugno e il 15 luglio, ha appoggiato la decisione dell'ospedale. Dopo la sentenza la madre aveva commentato: «Spetta a Dio decidere cosa deve accadere ad Archie. Finché Archie combatte per la sua vita, non posso tradirlo. Finché Archie non si arrende, io non mollo». La sentenza della corte d'Appello potrebbe dare alla donna ancora una remota possibilità di salvare il figlio.

