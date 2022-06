Bimbo in coma dopo sfida online, dai giudici l'ok a staccare la spina ma la madre si rifiuta. «Può ancora stringermi la mano»

Hollie Dance sorride mentre cerca di evocare un ricordo in grado di cattura la natura maliziosa e gioiosa di suo figlio Archie,12 anni. Ma la tenerezza viene subito spazzata via quando la donna racconta che subito dopo uno scherzoso scambio di battute col suo bambino, Hollie è entrata in camera del piccolo è lo ha trovato privo di sensi. Aveva una corda da vestaglia avvolta intorno al collo, tragico risultato di una raccapricciante sfida di soffocamento online andata storta. Da allora Hollie sta vivendo un incubo.

APPROFONDIMENTI SICILIA TikTok, Blackout challenge choc ITALIA Foto BELLUNO Samantha in stato vegetativo irreversibile SICILIA Licata, strage per l'eredità STATI UNITI Usa, muore bambino di 10 anni

Malata di Covid partorì intubata, il bimbo morto dopo un mese di coma: la mamma l'ha visto solo una volta

LA LOTTA IN TRIBUNALE

I medici del Royal London Hospital di Londra - dove Archie è attaccato a un tubo da quando è arrivato lì nelle prime ore dell'8 aprile - hanno costatato la morte cerebrale, e vogliono disattivare il suo supporto. Hollie e il padre di Archie, Paul Battersbee, 56 anni, si sono opposti con fermezza e sono finiti in tribunale per chiedere più tempo. Ma un giudice si è pronunciato a favore del Barts Health NHS Trust, concordando sulla cessazione irreversibile della funzione del tronco cerebrale e dando il permesso ai medici di interrompere il supporto vitale.

«Quello che so è che un ragazzo che riesce a stringermi la mano non è cerebralmente morto. Sfido qualsiasi madre a non fare lo stesso se si trovasse nella mia situazione.L'unica cosa che non faccio più quando lo vado a trovare è piangere. Non fraintendermi, ho versato milioni lacrime, ma ho dovuto staccarmi emotivamente per combattere per lui. È l'unico modo in cui posso farcela. Altrimenti lo deluderò e non posso farlo».