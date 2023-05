Appuntamento al buio con truffa, lui la porta in un ristorante di lusso ma scappa (con la cena) e le lascia il conto da pagare: «Ha detto torno subito»

Appuntamento al buio con truffa. Si conoscono online, si piacciono e decidono di vedersi, ma la "fregatura" è dietro l'angolo. Lui sceglie un ristorante di lusso per incontrare quella donna che aveva conosciuto su un social d'incontri ma quando lei arriva al ristorante lui l'abbandona nel bel mezzo della cena e le lascia il conto da pagare. La donna ha spiegato che l'uomo era arrivato al ristorante prima di lei e aveva già ordinato del cibo che sosteneva fosse per i suoi coinquilini, e le aveva detto che sarebbe andato a portarglielo e sarebbe tornato subito. Ma così non è stato. Passati 30 minuti l'uomo non era ancora tornato e la donna si è resa conto che non solo era stata "sedotta e abbandonata" ma l'uomo le aveva lasciato anche il contro (salato) da pagare.

La donna ha raccontato la sua vicenda su Quora, come riporta il Mirror: «Una volta ero ad un appuntamento al buio.

La decisione dello staff del ristorante

«È tornata un po' più tardi con una bottiglia di vino. Mi ha detto di finire la mia cena e prendere il dolce che volevo, e quella cena è stata su di lei Volevo piangere». Lo staff del ristorante ha preso a cuore quella donna e lei ne è rimasta piacevolmente stupita: «Ha detto che nessuno merita di essere trattato così. Le sono stato molto grato. Le ho lasciato una bella mancia. Non ho mai più rivisto il ragazzo. Spero che il karma gli abbia restituito ciò che mi ha fatto».

Il post della donna è stato pubblicato in risposta a qualcuno che chiedeva cosa sarebbe successo in uno scenario in cui il tuo appuntamento se ne va e ti lascia a pagare un conto che non puoi permetterti. Sono state molte le persone che sono intervenute dando come consiglio agli utenti a portare i propri soldi con sé negli appuntamenti, ma specificando che pagheranno solo per ciò che ordinano.

Un utente ha raccontato: «Mio padre in giovane età mi ha detto di prendere i miei soldi e di mangiare solo ciò che potevo permettermi di comprare. Avevo un amico che mi ha invitato a uscire e io avevo già chiesto al cameriere per controlli separati quando sono andato a lavarmi le mani».