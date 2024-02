Elezioni Finlandia, Alexander Stubb eletto nuovo presidente: l'ex premier di centrodestra vince al ballottaggio

L'ex premier ed esponente di centro destra, Alexander Stubb, ha vinto il ballottaggio delle elezioni presidenziali in Finlandia e succederà a Sauli Niinistro. Stubb, riportano i media finlandesi, con lo scrutinio al 96,6% ha ottenuto il 51,7% dei consensi, mentre il verde ed ex ministro degli Esteri, Pekka Haavisto, si è fermato al 48,3%.

Elezioni in Finlandia

Oggi in Finlandia si è tenuto il voto di ballottaggio delle elezioni presidenziali. Si contendevano la carica che lascia Sauli Niinistro, al termine di due mandati consecutivi, il verde ed ex ministro degli Esteri Pekka Haavisto, e per l'appunto l'esponente di centro destra, l'ex premier Alexander Stubb.

Quest'ultimo era solo lievemente favorito, indicavano gli ultimi sondaggi. Decisivi i voti del candidato di estrema destra, Jussi Halla-aho, sconfitto al primo turno lo scorso 28 gennaio.